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الخميس، 15-07-2021 10:00 م

اعتقال كبير مسؤولي أمن الرئيس الهايتي المغتال

هايتي


الوكيل الإخباري- اعتقلت السلطات في هايتي رئيس أمن القصر الرئاسي، ديميتري هيرارد، في إطار التحقيقات في اغتيال، الرئيس جوفينيل مويس مؤخرا.

وذكرت مصادر إعلام أمريكية، أن المتحدثة باسم الشرطة الأمريكية، أكدت احتجاز هيرارد، وذكرت أن الادعاء في هايتي يسعى لمعرفة سبب عدم مواجهة المهاجمين مقاومة كبيرة في مقر إقامة الرئيس، جوفينيل مويس.

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وكان مويس، قد قتل بالرصاص في منزله في السابع من الشهر الجاري على يد فريق اغتيال يضم 26 كولومبيا، واثنين يحملان الجنسية الأمريكية.


وأعلنت الشرطة الكولومبية، اليوم الخميس، أنها تبحث عن ثلاثة كولومبيين آخرين كانوا في هايتي وجمهورية الدومينيكان، مع تأكيدها على أن السلطات في هايتي هي التي تقود التحقيق.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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