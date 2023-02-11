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السبت، 11-02-2023 01:22 م

اعتقال متعهد بناء شهير في تركيا خلال محاولة هروبه من مطار اسطنبول- فيديو

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام تركية، مساء الجمعة 10 فبراير/شباط 2023، إن السلطات ألقت القبض على مقاول بناء يملك مجمعاً سكنياً في ولاية هاتاي، التي تعرضت لدمار كبير بسبب الزلزال، في أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.

بحسب مصادر وسائل إعلام تركية، فإن السلطات التركية اعتقلت المسؤول عن المجمع السكني الضخم "رينيسانس رزيدنس" الذي يشمل 250 شقة سكنية، وقد انهار بالكامل في الزلزال الأخير. 

واعتُقل مقاول البناء بمطار إسطنبول في أثناء محاولة فراره إلى خارج البلاد، ومعه أموال لم يكشف عن حجمها، فيما بدأ مكتب المدعي العام تحقيقاً بحقه.  

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عربي بوست

 




 

 


 

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