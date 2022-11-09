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الأربعاء، 09-11-2022 03:54 م

اعتقال محتج قذف الملك تشارلز بالبيض- فيديو

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الوكيل الإخباري- ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، القبض على رجل قام بإلقاء البيض على الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، بمدينة يورك في شمال بريطانيا.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أربع بيضات تتطاير أمام العاهل البريطاني وزوجته لدى وصولهما لحضور حفل في يورك للكشف عن تمثال والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

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واندفع ضباط الشرطة لسحب متظاهر كان يهتف "هذا البلد بني على دماء العبيد"، بعد أن ألقى البيض على الملك. فيما هتف آخرون "حفظ الله الملك".

وبعد ذلك تم إبعاد الملك والملكة بينما اصطحبت الشرطة الرجل إلى شاحنة تابعة للشرطة. 

 

 




 

 


 

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