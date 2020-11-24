الثلاثاء 24-11-2020
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الثلاثاء، 24-11-2020 03:18 م

اعتقال 11 ألف شخص بتهم إرهابية وجنائية خلال 10 أشهر في العراق

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الوكيل الاخباري- أعلنت خلية الصقور الاستخبارية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 11 ألف شخص بتهم إرهابية وجنائية خلال الـ10 أشهر الماضية.

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وقال مدير الخلية (أبو علي البصري) في تصريح صحفي، إن "عناصر المديرية والخلية استطاعوا خلال الشهور العشرة الماضية اعتقال نحو 11 الف متهم مطلوب بارتكاب جرائم ارهابية وجنائية والتزوير والابتزاز الإلكتروني والمخدرات".


يذكر أن خلية الصقور الاستخبارية تعد واحدة من أهم المؤسسات الاستخبارية العراقية، حيث تعتقل شهريا عشرات "الإرهابيين" وقادة تنظيم "داعش".

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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