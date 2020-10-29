الخميس 29-10-2020
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الخميس، 29-10-2020 04:21 ص

اعصار قوي يهدد عدة ولايات أمريكية

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الوكيل الاخباري - ضرب الإعصار زيتا ولاية لويزيانا الأمريكية، الأربعاء، برياح قوية بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة وأمواج خطيرة، وهو ثالث إعصار يضرب الولاية المطلة على ساحل خليج المكسيك هذا العام.

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وهاجمت الرياح العاتية المصاحبة للإعصار، وهو من الفئة الثانية، قطاعا من ساحل الخليج من لويزيانا حتى مسيسبي.

 

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن رياح الإعصار المدمرة ستصل إلى نيو أورليانز، على بعد نحو 160 كيلومترا من كوكودري في لويزيانا، وتجتاح قطاعات من جنوب شرق مسيسبي وألاباما وشمال جورجيا.

 

المصدر - سكاي نيوز 


 




 

 


 

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