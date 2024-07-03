اعصار مدمر يضرب الكاريبي ويتسبب بوفيات واضرار

الوكيل الإخباري- اتجه الإعصار بيريل نحو جامايكا في شكل عاصفة قوية من الفئة الرابعة يوم الثلاثاء بعد أن وصل إلى اليابسة على جزر أصغر في شرق منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى انقطاع خطوط الكهرباء وحدوث فيضانات ووفاة ثلاثة أشخاص على الأقل حتى الآن.



وقال رالف غونسالفيس رئيس وزراء سانت فينسنت وغرينادين إن "الإعصار جاء ورحل وخلف وراءه دماراً هائلاً".



وأضاف "جزيرة يونيون (إحدى جزر أرخبيل غرينادين) دُمرت مع تعرض 90 بالمئة من المنازل لأضرار بالغة أو للتدمير".



وأكد غونسالفيس وفاة شخص واحد واحتمال سقوط المزيد من القتلى.



وبدوره، أكد ديكون ميتشل رئيس وزراء غرينادا في إفادة مصورة وصول الإعصار بيريل إلى جزيرة كارياكو وبيتي مارتينيك، وهما اثنتان من الجزر الثلاث التي تشكل الدولة.



وأوضح أن "الوضع قاتم. لا توجد كهرباء. تدمرت منازل ومباني بصورة شبه كاملة"، مشيراً إلى صعوبة المرور على الطرق بسبب سقوط خطوط الكهرباء ومحطات الوقود المدمرة.



وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير بأنه من المتوقع أن يؤدي بيريل إلى هطول أمطار على جامايكا وجنوب غرب هايتي بمنسوب يتراوح بين 10 و30 سنتيمترًا في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.



ويقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة المحيط الأطلسي هو سبب وصول الإعصار في وقت مبكر من المعتاد وسرعة اشتداده.

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سكاي نيوز عربية



