اعلان حظر التجول في واشنطن

الوكيل الاخباري -

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أمر رئيس بلدية العاصمة واشنطن بحظر تجول من السادسة مساء الأربعاء (23:00 بتوقيت غرينتش) إلى السادسة صباح الخميس، بعد اقتحام مؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب مبنى الكونغرس.واخترق متظاهرون مؤيدون للرئيس الأميركي دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في العاصمة الأميركية واشنطن، وصدرت أوامر بإغلاق مجلسي الشيوخ والنواب.وقالت رويترز إن مجلس النواب استأنف جلسته، فيما ذكر شاهد من رويترز، إن مجلس الشيوخ الأميركي توقف عن العمل فجأة أثناء مناقشة نتائج المجمع الانتخابي للمصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.