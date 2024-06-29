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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 29-06-2024 08:25 ص

اعلان سعودي هام بشأن العمـرة

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الوكيل الإخباري- أعلنت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1446 هـ عبر منافذ المملكة السعودية الدولية، بدءاً من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

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وأوضحت أنه تم دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ البرية والبحرية والجوية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.


وأهابت المديرية العامة للجوازات بأهمية التزام ضيوف الرحمن من المعتمرين بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.

الوئام



 




 

 


 

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