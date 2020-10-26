اعلان هدنة في كاراباخ تبدأ من اليوم

الوكيل الاخباري - أعلنت الولايات المتحدة عن التوصل إلى هدنة إنسانية جديدة في قره باغ، اعتبارا من صباح اليوم الإثنين.

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إلى ذلك، أكد الرئيس الأذربيجاني على ضرورة أن تسحب أرمينيا قواتها من قره باغ لتحقيق الهدنة، مشيرا إلى أن لدى بلاده معلومات تؤكد إمداد يريفان بالأسلحة الحديثة يوميا.

وأضاف علييف أن موقف بلاده ينطلق من ضرورة أن تبتعد دول المنطقة عن التدخل المباشر في الصراع، مؤكدا أن باكو ضد تدويل الأزمة تمامًا.

كما أعلن علييف، سيطرة قواته على مدينة غوبادلي وعدة بلدات جديدة في قره باغ.

المصدر - روسيا اليوم



