اغلاق المدارس والطرق السريعة في تركيا لهذا السبب

الوكيل الإخباري-

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تسبب الطقس البارد وتساقط الثلوج في شلل الحياة بعدة مناطق في تركيا، حيث تم إغلاق الطرق السريعة والمدارس في 9 مدن.وتم إغلاق الطرق السريعة أمام حركة المرور، خاصة في الأجزاء الداخلية والشرقية ولا تزال تتساقط الثلوج في إسطنبول وبولو وسكاريا وبالكسير وأنقرة.وكانت هناك اضطرابات في النقل في مدن مثل بوردور، أنطاليا، وتونجلي إرزينجان، ونفشهير، وجبل بولو، وبايبورت.كما تم إغلاق المدارس يوم الخميس، في عموم مدن يوزجات، جوموش هانه، بيبورت، موش، وإغلاقها في أحياء ولاية أوردو، فضلا عن إغلاق المدارس في حي بولاية سيفاس.وتوقف التعليم، وتم الإعلان عن اعتبار ذوي الهمم والحوامل العاملين في المؤسسات والمنظمات العامة في إجازة إدارية.وذكر أنه بينما كانت أرضروم مغطاة بالكامل بالثلوج، تعطلت وسائل النقل إلى بعض القرى.ومن المتوقع أن يستمر الطقس الممطر والبارد اليوم.