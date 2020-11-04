اغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الاصوات في عدد من الولايات الامريكية لاختيار رئيس امريكي جديد

الوكيل الاخباري - أغلقت صناديق الاقتراع في الساعة السابعة من مساء امس الثلاثاء في 9 ولايات أميركية بما فيها جورجيا، إحدى الولايات الحاسمة في السباق بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

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وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتّحدة أبوابها تباعاً، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر لغاية ساعات الفجر الاولى .



وتظهر النتائج فوز ترامب في كل من ولايتي إنديانا وكنتاكي، كما يتقدم في فلوريدا وبنسلفانيا.



ويتقدم بايدن في فلوريدا وفيرمونت ونيوهامبشير وتشير المعلومات الى فوزه بولاية فرجينيا .

المصدر - سكاي نيوز



