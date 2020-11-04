الأربعاء 04-11-2020
الوكيل الاخباري

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اغلاق بنك تنمية المدن والقرى اليوم للتعقيم بعد تسجيل اصابات كورونا بين الموظفين

الامن العام : 1697 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مسؤول ملف كورونا للوكيل : اعداد الاصابات بكورونا سترتفع بشكل كبير اذا لم يلتزم المواطنون

ديوان الخدمة للوكيل : نعمل حاليا على تعيين عدد من الاطباء في العاصمة والمحافظات

وزارة الطاقة للوكيل : قرار حكومي خلال 48 ساعة حول توزيع الغاز المنزلي اثناء الحظر الشامل بعد الانتخابات

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : 230 حالة اصابة بكورونا في المستشفى منها 67 في العناية الحثيثة

جريمة قتل في البادية الجنوبية

المستقلة للانتخاب تنشر مراكز الاقتراع على موقعها

عبيدات: نمر في مرحلة استثنائية




الأربعاء، 04-11-2020 02:46 ص

اغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الاصوات في عدد من الولايات الامريكية لاختيار رئيس امريكي جديد

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الوكيل الاخباري - أغلقت صناديق الاقتراع في الساعة السابعة من مساء امس الثلاثاء في 9 ولايات أميركية بما فيها جورجيا، إحدى الولايات الحاسمة في السباق بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

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وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتّحدة أبوابها تباعاً، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر لغاية ساعات الفجر الاولى .   


وتظهر النتائج فوز ترامب في كل من ولايتي إنديانا وكنتاكي، كما يتقدم في فلوريدا وبنسلفانيا.


ويتقدم بايدن في فلوريدا وفيرمونت ونيوهامبشير وتشير المعلومات الى فوزه بولاية فرجينيا . 

 

المصدر - سكاي نيوز 


 




 

 


 

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