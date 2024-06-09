افتتاح مراكز الاقتراع في اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي

الوكيل الاخباري- فتحت مراكز الاقتراع في 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي.

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وإجمالا دعي أكثر من 360 مليون أوروبي للإدلاء بأصواتهم لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي، في انتخابات انطلقت في هولندا الخميس الماضي.



ومن المقرر صدور تقديرات غير رسمية اعتبارا من الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش، ولكن لا يمكن نشر النتائج الرسمية قبل إغلاق آخر مراكز الاقتراع في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في وقت متأخر من مساء الأحد.



وتجري عمليات التصويت، اليوم الأحد، لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي، في ختام سباق انتخابي قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية في البرلمان الأوروبي.