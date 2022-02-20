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الأحد، 20-02-2022 03:20 م

اقتحامات كبيرة للوحدات السكنية غير المجهزة في ليبيا

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الوكيل الإخباري-قام عدد كبير من الشباب في مدينة بنغازي وأغلب المدن الليبية باقتحام الوحدات السكنية غير المجهزة، التي قامت الدولة بإنشائها في "عهد القذافي".

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جاء اقتحام هذه الوحدات بعد تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بضرورة توفير السكن ومنح القروض السكنية للشباب.


هذه الوحدات أنشئت في أغلب المدن الليبية وتعثر بناؤها عندما قامت ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط، حينها غادرت الشركات الأجنبية بعد حالة الفوضى التي مرت بها البلاد، ثم تتالت الأحداث والحروب ولم ترجع الشركات الأجنبية.

 

وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أوضح المهندس أحمد العرفي، التابع لوزارة الإسكان والمرافق، أن عدد هذه الوحدات في مدينة بنغازي يبلغ 20 ألف وحدة سكنية مزودة بجميع الخدمات والمرافق، وكان من المفترض أن يتم تسليم أول دفعة منها في عام 2011، لكن الأوضاع الأمنية حالت دون ذلك.

سبوتنيك

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