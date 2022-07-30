اقتحام مبنى البرلمان العراقي للمرة الثانية خلال أسبوع - فيديو

الوكيل الإخباري - اقتحم متظاهرون عراقيون من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، المنطقة الخضراء ودخلوا مبنى البرلمان، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.



وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية: إن "المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء من جهة جسر الزيتون ووصلوا إلى مكان قريب من مبنى مجلس النواب".



وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن المتظاهرين تمكنوا من إسقاط الكتل الإسمنتية رغم استخدام قوات الأمن خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، ونجحوا في الدخول إلى المنطقة الخضراء واقتحام البرلمان.



وبثت قنوات عراقية مشاهد فيديو للمتظاهرين من داخل البرلمان وهم يرددون هتافات لدعم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

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الشرق الأوسط