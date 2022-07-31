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الأحد، 31-07-2022 03:59 م

اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في الجبل الأسود

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الوكيل الاخباري- أفاد معهد الصحة العامة بجمهورية الجبل الأسود، باكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في الجمهورية، وبأن المريض في حالة جيدة.

وأضاف المعهد في بيانه اليوم: "حدد المختبر التابع لقسم التشخيص الجزيئي التابع للمعهد، وبالتعاون مع معهد علم الفيروسات واللقاحات والأمصال تورلاك في بلغراد، الحالة الأولى لمرض جدري القردة. وبذلك أدرج الجبل الأسود في قائمة 79 دولة حيث تم تسجيل هذا المرض".

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وذكر البيان، أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالمريض والأشخاص المخالطين له لمواجهة انتشار هذا المرض المعدي. كما تم إخطار جميع المؤسسات المختصة وفقا للبروتوكولات الوطنية والدولية. وتشير الحالة المسجلة إلى شخص من الجبل الأسود يتمتع بصحة عامة جيدة ".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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