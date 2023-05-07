اكتشاف إنفلونزا الطيور في إيجيفسك الروسية بعد موت طيور النورس

الوكيل الإخباري- تم العثور على إنفلونزا الطيور بين النوارس التي نفقت بالقرب من بحيرة اصطناعية في مدينة إيجيفسك.



ويشار إلى أنه في وقت سابق تم العثور على مرض إنفلونزا الطيور، في مدينة جلازوف في أودمورتيا.

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وجاء في بيان صدر عن بلدية إيجيفسك: "عقد عمدة إيجيفسك أوليغ بيكيميتييف، للجنة الوقاية من حالات الطوارئ والقضاء على عواقبها. وتم عقد الاجتماع الطارئ للجنة بعد أن تم في صباح يوم 6 مايو العثور قرب بحيرة في إيجيفسك على 19 طيرا من طيور النورس ميتة".



ووفقا لمعطيات بلدية مدينة إيجيفسك، تم أخذ عينات من الطيور النافقة وإرسالها لفحصها إلى مركز التشخيص البيطري في أودمورتيا. وتم تنفيذ عمليات التطهير في مكان نفوق الطيور.



وقالت إدارة المدينة: "أكدت نتائج التحليل المخبري، وجود عوامل مرضية قوية في النوارس الميتة، لذلك قررت اللجنة فرض عدة إجراءات لمنع انتشار العدوى".



وتؤكد إدارة المدينة، على أنها قامت بتشكيل مجموعات متخصصة لفحص البيوت الريفية القريبة من المدينة خلال ثلاثة أيام - 7 ، 8 ، 9 مايو، وسيتم خلال ذلك فحص الدواجن الموجودة هناك.

روسيا اليوم