الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

زيادة أعداد طلبة العاشر المقبولين بالتعليم المهني العام الدراسي المقبل بنسبة 5%

الزراعة: لا خطورة على الأردن من أسراب الجراد الذي رُصد شمال السعودية

حماية المستهلك: شكاوى من عدم توفر قطع صيانة للأجهزة والمعدات

ردود إسرائيلية ساخطة على حكومة نتنياهو بعد تسليمها النائب العدوان للأردن

عقل يطالب بتسعير المحروقات أسبوعياً للاستفادة من الانخفاض العالمي

القوى المدنية السودانية تحث أبو الغيط على التدخل لوقف القتال في السودان

اتفاقيات بين الزراعة والعمل الدولية بقيمة 18 مليون يورو

الاحتلال يهدم منزلين في أريحا

كهرباء إربد تحصل على المعيار الدولي لنظام استمرارية الأعمال

تسجيل زلزال قبالة سواحل تشيلي

الأحد، 07-05-2023 10:46 ص

اكتشاف إنفلونزا الطيور في إيجيفسك الروسية بعد موت طيور النورس

645754ee4c59b72bdc62215f


الوكيل الإخباري- تم العثور على إنفلونزا الطيور بين النوارس التي نفقت بالقرب من بحيرة اصطناعية في مدينة إيجيفسك.

ويشار إلى أنه في وقت سابق تم العثور على مرض إنفلونزا الطيور، في مدينة جلازوف في أودمورتيا.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان صدر عن بلدية إيجيفسك: "عقد عمدة إيجيفسك أوليغ بيكيميتييف، للجنة الوقاية من حالات الطوارئ والقضاء على عواقبها. وتم عقد الاجتماع الطارئ للجنة بعد أن تم في صباح يوم 6 مايو العثور قرب بحيرة في إيجيفسك على 19 طيرا من طيور النورس ميتة".

ووفقا لمعطيات بلدية مدينة إيجيفسك، تم أخذ عينات من الطيور النافقة وإرسالها لفحصها إلى مركز التشخيص البيطري في أودمورتيا. وتم تنفيذ عمليات التطهير في مكان نفوق الطيور.

وقالت إدارة المدينة: "أكدت نتائج التحليل المخبري، وجود عوامل مرضية قوية في النوارس الميتة، لذلك قررت اللجنة فرض عدة إجراءات لمنع انتشار العدوى".

وتؤكد إدارة المدينة، على أنها قامت بتشكيل مجموعات متخصصة لفحص البيوت الريفية القريبة من المدينة خلال ثلاثة أيام - 7 ، 8 ، 9 مايو، وسيتم خلال ذلك فحص الدواجن الموجودة هناك.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64576e554c59b741ad3daf4c

القوى المدنية السودانية تحث أبو الغيط على التدخل لوقف القتال في السودان

image (13)

وفاة 200 شخص في فيضانات بالكونغو

6457664f4c59b73003784cd6

تسجيل زلزال قبالة سواحل تشيلي

okkFmSoEuNcJeCKHitotVwGHf5YVPZuQ98GT6cJ1

سوريا: هزة أرضية بقوة 4.8 درجات سجلت في لواء اسكندرون

645762604c59b71ea644e63e

المعارضة المولدافية: الشرطة تحاول منع المحتجين من دخول العاصمة

2023-638138722247076421-707

انطلاق الاجتماع التشاوري الوزاري لمجلس الجامعة العربية

أخبار متعلقة
image - 2023-05-07T091005.302

إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة كندية بسبب حرائق الغابات

الأمم-المتحدة

الأمم المتحدة ترسل رئيس الشؤون الإنسانية الى السودان

478241-تفجير-المبنى

يكاتيرينبورغ.. احتراق 180 مبنى

image - 2023-04-25T084648.293

تحطم هليكوبتر إسعاف روسية ومقتل قائدها

644646c942360479d55e5e0e

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب منطقة نائية بالمحيط الهادئ

1571408726456

أوروبا تستقبل مزيدا من اللاجئين تضامنا مع إيطاليا