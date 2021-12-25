الآلاف يتصدون للمستوطنين في برقة و”فتح” تعلن النفير العام في نابلس

الوكيل الاخباري - توافد المئات من الفلسطينيين، مساء السبت، إلى قرية برقة، شمال مدينة نابلس، لمساندة الأهالي للتصدي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

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وأفاد مراسل الشبكة، بأن مئات المواطنين من محافظتي جنين وطولكرم والبلدات والقرى المحيطة بقرية برقة، توافدوا إلى القرية، لنصرة الأهالي في التصدي لمسيرة دعا لها المستوطنون، فوق أراضي مستوطنة "حومش" المخلاة.



وكانت حركة "فتح"، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، دعتا للنفير العام والتصدي لمحاولة المستوطنين اقتحام أراضي برقة.



وأشاد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، بصمود أهالي قرية برقة والقرى المجاورة لها وتصديهم لقوات الاحتلال والمستوطنين.



وقال العالول: جئنا اليوم مع شبيبة "فتح" لمساندة الأهالي في قرى برقة وبزاريا وسيلة الظهر، ولن نسمح بتفرد الاحتلال بأبناء شعبنا، وسنتصدى له بكل عنفوان وقوة.



وأضاف: الاحتلال لم يترك لنا أي خيار، سنواصل مقاومتنا وسنبقى فوق أرضنا، وندافع عن شعبنا في وجه الاحتلال والمستوطنين، الذين يستهدفون الأرض والانسان والمقدسات.



وأصيب، سبعة فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع الاحتلال، على مدخل برقة.



وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس احمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع خمس إصابات بالرصاص الحي خلال المواجهات في برقة وجرى نقل عدد منها لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس، و35 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 95 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.



وكان مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، قد أكد أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل برقة الرئيسي، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان في اطار التصدي لمسيرة دعا لها المستوطنون من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة.



وأضاف أن مدخل بلدة بزاريا يشهد أيضا مواجهات مع قوات الاحتلال في محاولة للتصدي لمسيرة المستوطنين، أصيب خلالها مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" وفا عواد برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط.



وفي السياق ذاته، أصيب، عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.