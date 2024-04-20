"الأب الودود"... أغنية جديدة في كوريا الشمالية للزعيم كيم - فيديو

الوكيل الإخباري - أصدرت كوريا الشمالية أغنية جديدة تشيد بالزعيم كيم جونغ أون، ووصفه بأنه «أب ودود» و«زعيم عظيم»، في خطوة يبدو أنها جزءٌ من حملة دعائية لتعزيز مكانته في الدولة المنعزلة، حسب «رويترز».

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وتم بث الفيديو الموسيقي للأغنية على التلفزيون المركزي الكوري الذي تسيطر عليه الدولة نهاية الأسبوع الماضي.



وأظهر الفيديو كوريين شماليين من خلفيات مختلفة تتراوح من الأطفال إلى القوات والطاقم الطبي وهم يرددون عبارات مثل: «دعونا نغني، كيم جونغ أون القائد العظيم ودعونا نتباهى بكيم جونغ أون، الأب الودود».



كما تم بث عرض حي للأغنية برفقة أوركسترا، وشاهده كيم على التلفزيون الرسمي كجزء من حفل بمناسبة الانتهاء من بناء 10 آلاف منزل جديد.



وسعت أسرة كيم التي حكمت كوريا الشمالية منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية إلى تعزيز قبضتها على السلطة من خلال بناء عبادة الشخصية حولها.



ويأتي إصدار الأغنية التي تحمل عنوان «الأب الصديق» في الوقت الذي غيرت فيه وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية مؤخراً الاسم الذي تستخدمه لعطلة عامة، مما أثار تكهنات بأن هذه الخطوة هي جزء من الجهود الرامية إلى تعزيز موقف كيم.



وبدلاً من تسمية العطلة الرسمية السنوية للاحتفال بميلاد مؤسس البلاد كيم إيل سونغ بـ«يوم الشمس»، بدأت وسائل الإعلام الرسمية في الإشارة إليها في الغالب على أنها «عطلة أبريل» الأكثر حياديةً.



وقال مسؤول في وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن مثل هذه التغييرات قد تكون جزءاً من جهود كيم للوقوف على قدميه دون الاعتماد على أسلافه.





الشرق الأوسط