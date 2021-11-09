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الثلاثاء، 09-11-2021 11:03 ص

الأجهزة الأمنية العراقية تحدد 3 أشخاص وراء محاولة اغتيال الكاظمي

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الوكيل الإخباري-كشف مصدر عراقي، يوم أمس الاثنين، بأن الأجهزة حددت ثلاثة أشخاص بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

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وقال المصدر لـRT، إن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية حددت ثلاثة أشخاص حتى الآن بالوقوف وراء محاولة اغتيال الكاظمي".


ولم يكشف المصدر مزيدا من التفاصيل، أو إلى أي جهة ينتمي هؤلاء.


وأدى الهجوم، الذي استهدف المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية، إلى إصابة عدد من حراس رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.
ونجا مصطفى الكاظمي من الهجوم بإصابة خفيفة جدا.

روسيا اليوم

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