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الأحد، 01-05-2022 01:31 ص

الأحد أول أيام عيد الفطر في 3 دول - أسماء

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الوكيل الاخباري -  قال مركز الفلك الدولي إنه على الرغم من استحالة رؤية هلال شهر شوال السبت، فقد أعلنت أفغانستان أن الأحد هو يوم عيد الفطر فيها، وذلك بعد ورود 27 شهادة صحيحة على حد قولهم.

وأضاف المركز في تغريدة له "علما بأن القمر لم يكن موجودا في السماء أصلا بعد غروب شمس السبت".

وكذلك قال المركز إن النيجر أيضا أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر شوال السبت من أربعة مواقع. وذلك على الرغم من استحالة الرؤية من النيجر أيضا لعدم حدوث الاقتران ولأن القمر غرب قبل الشمس فيها.

وكذلك أعلنت مالي ثبوت رؤية هلال شهر شوال السبت من موقعين من قبل 8 شهود.

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