السبت 28-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بورصة عمّان: 27,9 مليون دينار حجم التداول الأسبوعي

تقرير: اقتصاد الأردن ضمن أكثر اقتصاديات الشرق الاوسط تأثرا بالأزمة الأوكرانية

ارتفاع أسعار الذهب محلياً السبت

خبراء يكشفون سبب ارتفاع سعر الروبل

واقعة أليمة في مصر .. وفاة رضيعة وشقيقتها اثر انهيار منزل عليهما

فرز أصوات أعضاء مجلس نقابة المحامين اليوم

جدري القرود: على المصابين أن يتجنبوا الحيوانات الأليفة

34.9 ألف وسيطة نقل في الأردن خلال الربع الأول من 2022

وفيات السبت 28-5-2022

الخصاونة يشارك في الاجتماعات الأردنية الإماراتية المصرية في أبو ظبي اليوم

السبت، 28-05-2022 06:47 ص

الأرجنتين تعلن عن أول إصابة بجدري القرود

كورونا 55


الوكيل الإخباري - أعلنت الأرجنتين عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود في أميركا اللاتينية، حيث ذكرت تقارير إعلامية  أن المريض رجل يبلغ 40 عاما عاد مؤخرا من إسبانيا التي أعلنت حكومتها قبل يومين عن 59 إصابة.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان إن "نتيجة فحص ال بي سي آر لأول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود جاءت إيجابية".


وأضاف البيان أن المصاب يخضع للعلاج، في حين تتم مراقبة المخالطين المقربين منه الذين لم تظهر عليهم حتى الآن أية أعراض.


وكشفت وزارة الصحة أيضا عن حالة ثانية مشتبه فيها لمقيم في إسبانيا يقوم بزيارة الأرجنتين حاليا، لكنه ليس على صلة بالمصاب الآخر.


وقالت الوزارة إن "الشخص مصاب بتقرحات دون أعراض أخرى مرتبطة بها".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Ij92KWhhkCTGAmGYQoe7MPvqkOMCx3w0VUYiAomW

جدري القرود: على المصابين أن يتجنبوا الحيوانات الأليفة

الصين علم

الصين : تشغيل أول مخزن لطاقة الهواء المضغوط

منظمة الصحة العالمية جديد

تفاصيل إصابات جدري القرود المسجلة حول العالم بالأرقام

امريكا 3

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

5

عبدالله بن زايد: نرغب بتعزيز العلاقات مع تركيا

2

اليونان تتهم إيران بـ القرصنة بعد احتجاز ناقلتي نفط لها في الخليج

أخبار متعلقة
فيروس2

سلوفينيا تكشف عن الإصابة الثانية لمرض جدري القرود

لقاح جديد

أمريكا تستعد لنشر لقاحات جدري القرود وسط حالات أكثر احتمالا

قرد2

رصد 15 إصابة مؤكدة بجدري القردة في كندا

6YS9z0Rgt4GFrLACUiSI8wy93lBZ0hfI4rnFZSDl

رصد أول إصابة بجدري القرود في إسبانيا

4047193

روسيا تعلن طرد 27 دبلوماسيا إسبانيا

لا

المغرب وإسبانيا يعيدان فتح حدودهما البرية بعد إغلاقها عامين