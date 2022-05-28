الأرجنتين تعلن عن أول إصابة بجدري القرود

الوكيل الإخباري - أعلنت الأرجنتين عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود في أميركا اللاتينية، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن المريض رجل يبلغ 40 عاما عاد مؤخرا من إسبانيا التي أعلنت حكومتها قبل يومين عن 59 إصابة.

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وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان إن "نتيجة فحص ال بي سي آر لأول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود جاءت إيجابية".



وأضاف البيان أن المصاب يخضع للعلاج، في حين تتم مراقبة المخالطين المقربين منه الذين لم تظهر عليهم حتى الآن أية أعراض.



وكشفت وزارة الصحة أيضا عن حالة ثانية مشتبه فيها لمقيم في إسبانيا يقوم بزيارة الأرجنتين حاليا، لكنه ليس على صلة بالمصاب الآخر.



وقالت الوزارة إن "الشخص مصاب بتقرحات دون أعراض أخرى مرتبطة بها".

سكاي نيوز