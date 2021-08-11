الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين

الوكيل الإخباري - حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر المواطنين من التوجه إلى البحر بسبب ارتفاع الأمواج على الشواطئ، و استمرار الموجة الحارة في البلاد.

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وأوضحت الأرصاد الجوية أن منطقة الشرق الأوسط تأثرت بموجة طويلة من الحرارة الشديدة، تسببت في اشتعال الحرائق في تركيا واليونان، ورفعت درجات الحرارة القصوى حاليا في تونس لتسجل العاصمة 49 درجة، كما رفعت درجة الحرارة في القاهرة إلى 43 درجة خلال الأيام السابقة.



وأضافت الأرصاد أن تلك الموجة أدت لاندلاع الحرائق حاليًا في أكثر من 10 مناطق من الجزائر منها مدينة تيزي وزو، وتسببت فى 14 حالة وفاة، وربما تؤدي لانعزال الولاية في حالة تواصل سقوط أعمدة الكهرباء وانقطاع شبكات الاتصالات.



وقالت هيئة الأرصاد إن تلك الموجة الحارة بدأت في مصر في الانخفاض النسبي التدريجي على كافة الأنحاء، وعادت أحوال الطقس إلى ذات المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.

روسيا اليوم