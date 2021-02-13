الأرصاد المصرية تحذر من برودة شديدة منتصف الأسبوع

الوكيل الاخباري - حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من منخفض جوي شديد البرودة، سوف تتعرض له مناطق كثيرة من البلاد، منتصف الأسبوع المقبل.

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وفي بيان للهيئة نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن البلاد ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، بداية من يوم الثلاثاء القادم.



وأوضح البيان أن الانخفاض سيصاحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة، كما يتوقع تساقط للأمطار على السواحل.





واستدرك البيان أن كافة تفاصيل الظواهر الجوية المصاحبة سيتم التنويه عنها، وإصدار التحذيرات الجوية بعد "ثبوت النماذج العددية".



يشار إلى أن مصر كانت قد شهدت طقسا معتدلا طيلة الأسبوع الماضي يميل للحرارة في بعض الفترات من النهار.



وقد حذرت الهيئة سابقا من ظاهرة الشبورة المائية التي تصاحب هذا الاعتدال، حيث شهدت مناطق كثيرة من أنحاء الجمهورية وجود هذه الشبورة بكثافة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وكان خبراء الأرصاد قد توقعوا انخفاضا في درجات الحرارة بحوالي 2-3 درجة بحلول أمس الجمعة ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد إلى شديد البرودة ليلا، مؤكدين أن "السبب في ارتفاع درجات الحرارة هو حدوث تقلبات جوية خلال فصل الشتاء".

المصدر : سبوتنك







