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الأحد، 02-05-2021 03:29 م

الأرصاد المصرية تحذر من موجة حر شديدة

مصررر


الوكيل الإخباري - قال مدير مركز الأرصاد الجوية المصرية، إن مصر تتعرض لموجة شديدة الحرارة خلال اليومين المقبلين، حيث تصل درجات الحرارة لـ40 درجة على القاهرة الكبرى و43  درجة على المناطق الجنوبية.

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وأوضح  محمود شاهين أنه عادة ما يشهد النصف الثاني من فصل الربيع موجات شديدة الحرارة، كما يتم تسجيل أعلى ارتفاع للحرارة على مدار العام، لافتا إلى أن فصل الصيف تكون درجات الحرارة مرتفعة مع ارتفاع نسب الرطوبة أيضا والتي تصل لـ90 %، لكن درجات الحرارة تكون أقل من فصل الربيع.


وتابع: "لايوجد شتاء آخر، حتى فترات الليل ترتفع فيها درجات الحرارة وتسجل 20 و22 درجة، ويوجد اختلاف كبير بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى لكن اللبس الصيفي هو الأنسب للحرارة الـ20 خلال فترات الليل".


وحذر مدير المركز الأطفال وكبار السن من الاعتماد على الملابس الصيفية فقط، خلال الأيام التي تنشط بها الرياح ليلا، لافتا إلى أنه ينصح بعدم التعرض إلى المراوح والتكييفات بشكل مبالغ به، حتى لا تتم إصابتهم بنزلات البرد وتظهر عليهم أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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