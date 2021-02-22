الأرصاد المصرية تعلن بدء حالة عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الاخباري - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إن حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي قد بدأت في البلاد.

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وأرجعت الهيئة، في بيان تلك الحالة إلى منخفض جوي بالقرب من سواحل مطروح والسلوم شمال غربي البلاد.



وقالت إن المنخفض يعمل على تكون السحب الممطرة تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة يصاحبها البرق والرعد أحيانا ويتساقط معها كرات البرد ثم يتحرك المنخفض الجوي إلى الاسكندرية اليوم الإثنين.



ونشرت الأرصاد آخر صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطرح - إسكندرية)، ومناطق من السواحل الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت إن هذه السحب سوف تمتد لمناطق من شمال الدلتا (رشيد - بلطيم) مع تقدم ساعات نهار اليوم الإثنين.



وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تمتد الحالة غدا الثلاثاء لتشمل الدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

سبوتنيك

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