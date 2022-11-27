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الأحد، 27-11-2022 07:37 ص

الأرض على موعد مع زخات كثيفة من النيازك الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - هواة رصد نجوم السماء ينتظرهم ليلة يوم 13 - 14 كانون الاول / ديسمبر منظر رائع حين سيمطر الجوَّ الأرضي أكثرُ زخات المطر النيزكي كثافة وروعة في نصف الكرة الشمالي.

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ويتوقع أن يصل وابل نيازك الـ"جمنيد" والـ"أورسيد" إلى ذروته في الفترة ما بين 14 ديسمبر و 22 ديسمبر على التوالي. أفاد بذلك المكتب الصحفي للقبة السماوية في موسكو.


وتعتبر الـ"جمنيد" واحدة من أقوى زخات الشهب السنوية. وتظهر في السماء من 4 إلى 17 ديسمبر كل عام. وقد أطلق على هذا المطر النيزكي لقب آخر، هو "ملك الأمطار النيزكية".


ويتكون المطر النيزكي من جسيمات صغيرة رمى بها كويكب 3200  إلى الفضاء، ما تسبب في مرور أرضنا بسحابة من النيازك.


 وفي ليلة 13 - 14 ديسمبر، يتوقع علماء الفلك ذروة نشاط زخات الشهب. وتقع منطقة انبعاث النيازك بالقرب من كوكبة الجوزاء.


ووفقا لتوقعات محطة النيازك الدولية IMO)، يرجح أن يبلغ عدد النيازك 150 نيزكا في الساعة. وستكون شهب الـ" جمنيد" بيضاء ومشرقة. ويمكن أن تسقط بكثرة، لكن ظروف رصد الـ"جمنيد" عام 2022 غير مواتية لأن القمر يقترب من الربع الأخير لمنازله، ما يعرقل رصد الشهب.  

 

روسيا اليوم

 

 


 




 

 


 

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