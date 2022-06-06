الإثنين 06-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزيرة الخارجية الألمانية ترفض لقاء السفير الأوكراني في بلادها

من يحتاج إلى التطعيم ضد جدري القردة؟

كازاخستان: 77,18% من الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

إصابة 3 أشخاص بنزاع مسلح بين أجانب في اسطنبول

وفيات الإثنين 6-6-2022

السعودية تصدر بيانا بعد تصريحات "مسيئة" للنبي محمد في الهند

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من نابلس

الأزهر يستنكر تصريحات مسؤول هندي تجاه الرسول والسيدة عائشة

الإثنين، 06-06-2022 08:33 ص

الأزهر يستنكر تصريحات مسؤول هندي تجاه الرسول والسيدة عائشة

ا


الوكيل الإخباري - دان الأزهر الشريف بشدة ما نشره المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا في الهند على (تويتر) من تطاول وسوء أدب في الحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين السيدة عائشة.

اضافة اعلان


وأكد الأزهر، في بيان، أمس الأحد أن ما يلجأ إليه بعض المسؤولين السياسيين أخيرا من إساءة للإسلام ونبيه الكريم، نبيِّ العفة والأدب والطهارة، لكسب تأييدِ أصوات في انتخابات الأحزاب، وتهييج مشاعر أتباعهم ضد المسلمين هو دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية والفتنة بين أتباع الأديان والعقائد المختلفة.


وأضاف البيان إن هذا أمر لا يصدر إلا من دعاة التطرف وأنصار الكراهية والفتنة؛ وأعداء سياسة الحوار بين أتباع العقائد والحضارات والثقافات المختلفة.


وأشار الأزهر في بيانه إلى أن على العالم المتحضر اليوم أن يقف بالمرصاد لأمثال هؤلاء المتاجرين بالأديان والمقامرين بالقيم الإنسانية العليا في بورصة الانتخابات والسياسة.


بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
629da2a64c59b7664333ef24

وزيرة الخارجية الألمانية ترفض لقاء السفير الأوكراني في بلادها

629d9aec42360428ce388908

من يحتاج إلى التطعيم ضد جدري القردة؟

download

كازاخستان: 77,18% من الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية

629d8d3742360429e9268847

إصابة 3 أشخاص بنزاع مسلح بين أجانب في اسطنبول

السعودية3

السعودية تصدر بيانا بعد تصريحات "مسيئة" للنبي محمد في الهند

ة

كوريا الجنوبية وأميركا تطلقان صواريخ ردا على تجارب بيونغيانغ

أخبار متعلقة
627a13b34c59b763027ff1a9

السعودي التائه في المغرب سيصل جدة اليوم