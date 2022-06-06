الأزهر يستنكر تصريحات مسؤول هندي تجاه الرسول والسيدة عائشة

الوكيل الإخباري - دان الأزهر الشريف بشدة ما نشره المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا في الهند على (تويتر) من تطاول وسوء أدب في الحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين السيدة عائشة.

اضافة اعلان



وأكد الأزهر، في بيان، أمس الأحد أن ما يلجأ إليه بعض المسؤولين السياسيين أخيرا من إساءة للإسلام ونبيه الكريم، نبيِّ العفة والأدب والطهارة، لكسب تأييدِ أصوات في انتخابات الأحزاب، وتهييج مشاعر أتباعهم ضد المسلمين هو دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية والفتنة بين أتباع الأديان والعقائد المختلفة.



وأضاف البيان إن هذا أمر لا يصدر إلا من دعاة التطرف وأنصار الكراهية والفتنة؛ وأعداء سياسة الحوار بين أتباع العقائد والحضارات والثقافات المختلفة.



وأشار الأزهر في بيانه إلى أن على العالم المتحضر اليوم أن يقف بالمرصاد لأمثال هؤلاء المتاجرين بالأديان والمقامرين بالقيم الإنسانية العليا في بورصة الانتخابات والسياسة.



بترا

