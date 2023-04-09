الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الاحتلال يحوّل باحات الأقصى إلى ثكنة عسكرية لتأمين اقتحام المستوطنين

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية - اسماء

رئاسة الوزراء تعلن عن توفر شاغر أمين عام وزارة الأشغال

نتنياهو يستدعي زعيم المعارضة لإحاطة أمنية

جيش الاحتلال يعلن عن شنّ غارات داخل سوريا

الأرصاد: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع رياح مثيرة للغبار اليوم

وفيات الاحد 9-4-2023

إطلاق صواريخ من داخل سوريا تجاه الجولان المحتل

بن غفير يصدر أوامر جديدة لشرطة الاحتلال

الأحد، 09-04-2023 06:36 ص

الأزهر ينعى واحدا من كبار علمائه

لازه


الوكيل الاخباري - نعى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، العالم الجليل الدكتور إبراهيم الخولي، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية مساء السبت.

اضافة اعلان


وقال وكيل الأزهر في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إنَّ العالم الجليل رحل بعد رحلة علمية ثرية، ومسيرة عطاء زاخرةٍ، قضاها في المنافحة عن دين الله، وردِّ الأباطيل عنه، وخدمة علوم اللغة والشريعة، فترك إرثا عظيما، سيظل موئلا للباحثين وطلاب العلم، وذُخرا للمكتبة العربية والإسلامية".


وأعرب وكيل الأزهر عن خالص العزاء لأسرة العالم الرَّاحل، ولجامعة الأزهر، ولطلاب العلم في كل مكان، سائلًا الله، أن يجعل ما قدَّمه الدكتور إبراهيم الخولي خدمة للعلم، في ميزان حسناته، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

نتنياهو يستدعي زعيم المعارضة لإحاطة أمنية

ج

جيش الاحتلال يعلن عن شنّ غارات داخل سوريا

55

إطلاق صواريخ من داخل سوريا تجاه الجولان المحتل

main_image6431e75cbbee9

الجزائر تطالب تونس بتسديد فواتير غاز

1

أردوغان يهنئ يهود تركيا والعالم بعيد الفصح

1

أميركا: إصابة 6 أشخاص بحادث إطلاق نار