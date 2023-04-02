الأحد 02-04-2023
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الأحد، 02-04-2023 12:12 ص

الأسد للوزراء الجدد: تغيير الأشخاص ليس هدفا

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الوكيل الاخباري - أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن تغيير الأشخاص ليس هدفا بحد ذاته، بل وسيلة وأداة لرفع أداء وسوية العمل في الوزارات والمؤسسات.

وخلال اجتماعه بالوزراء الجدد بعد أدائهم اليمين الدستورية أمامه بحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، أشار الرئيس الأسد إلى أن قضية التغيير لا ترتبط بأسماء الأشخاص، وإنما بقدرتهم على تقديم إضافة جديدة في وزاراتهم ومؤسساتهم وفق الواقع الموضوعي القائم، وبقدرتهم أيضا على بناء منظومات عمل تعزز دورهم وتخلق ديناميكية في أداء المؤسسات.

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