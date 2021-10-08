السبت 09-10-2021
الوكيل الاخباري

فيسبوك يعلن اصلاح عطل منع مستخدمين من دخول التطبيق

إصابة 5 مدنيين إثر سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على مطار في جازان

إصابة 6 جنود سوريين إثر عدوان للاحتلال على مطار عسكري

بغداد.. نجاة مرشح للانتخابات البرلمانية من محاولة اغتيال

المحكمة المركزية في الاحتلال تلغي قرارا يتيح لليهود الصلاة في الأقصى

إنستغرام: يوجد بعض المشكلات باستخدام التطبيق

الصحة العالمية: فشل عالمي في تحقيق معظم أهداف الصحة النفسية لعام 2020

ملك المغرب : اقتصادنا يشهد انتعاشا ملموسا

الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حمص

الأسد يسمح لعمه رفعت الأسد بالعودة لسوريا

الجمعة، 08-10-2021 10:01 م

الأسد يسمح لعمه رفعت الأسد بالعودة لسوريا

2


الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "الوطن" السورية مساء يوم الجمعة إن الرئيس بشار الأسد سمح لعمه رفعت بالعودة إلى سوريا.

وأضافت الصحيفة أنه ومنعا لسجنه في فرنسا، ترفع الرئيس الأسد عما فعله وقاله رفعت الأسد وسمح له بالعودة إلى البلاد مثله مثل أي مواطن سوري آخر ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي.

وأكدت "الوطن" أن رفعت الأسد عاد ظهر الخميس إلى دمشق بعد أن أمضى قرابة أكثر من ثلاثين عاما في أوروبا معارضا.

وأوضحت الصحيفة أن رفعت الأسد وصل إلى دمشق وذلك منعا لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
999

فيسبوك يعلن اصلاح عطل منع مستخدمين من دخول التطبيق

9

إصابة 5 مدنيين إثر سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على مطار في جازان

r

إصابة 6 جنود سوريين إثر عدوان للاحتلال على مطار عسكري

1

بغداد.. نجاة مرشح للانتخابات البرلمانية من محاولة اغتيال

2

إنستغرام: يوجد بعض المشكلات باستخدام التطبيق

555

ملك المغرب : اقتصادنا يشهد انتعاشا ملموسا

أخبار متعلقة
سيارة

سوريا.. مصرع شخص جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته بمحافظة السويداء

6147578d4236040f76471d98

الأسد يصدر أمرا بخصوص جرحى العمليات الحربية

61403eb342360447ec13ab51

بوتين يشير إلى قفزة في التجارة مع سوريا

53

محكمة فرنسية تقضي بحبس رفعت الأسد 4 سنوات