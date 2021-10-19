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الثلاثاء، 19-10-2021 02:30 م

الأسد يصدر قانونا لتأسيس صندوق سيساهم في حل أزمة الكهرباء في سوريا

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الوكيل الاخباري- أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانونا اليوم الثلاثاء، ينص على إحداث صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

ووفقا لبيان نشر على صفحة الرئاسة السورية في فيسبوك، فإن الخطوة هذه تهدف لدعم مشاريع الطاقات المتجددة بكافة أشكالها المتاحة والتشجيع على توسيع استخدامها من قبل كافة الشرائح والقطاعات.

وأشار البيان إلى أن الصندوق سيقدم قروضا بدون فوائد لدعم المشاريع في كافة القطاعات سواء كانت منزلية أو زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية، التي تهدف إلى الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، أو رفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يحد من استهلاك المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية المستخدمين في هذه القطاعات.

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أهداف الصندوق:

- تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة.

- العمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة.

- الحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسة (المنزلي، الصناعي، الزراعي، التجاري والخدمي، وغيرها).

- تخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة والحد من التبدلات المناخية.

- المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين السوريين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة.

- إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين السوريين.

- المساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفوءة طاقيا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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