الأحد 01-08-2021
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الأحد، 01-08-2021 09:55 ص

الأسد يكلف رئيس الوزراء الحالي حسين عرنوس بتشكيل الوزارة الجديدة

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الوكيل الاخباري- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي حسين عرنوس بتشكيل الوزارة الجديدة.

ويشغل عرنوس منصب رئيس مجلس الوزراء في سوريا منذ يونيو عام 2020 خلفا لرئيس الوزراء السابق عماد خميس.

عرنوس من مواليد إدلب عام 1953.

تدرج في المناصب منذ 1992 حين تم تعيينه مديرا مديرا للشركة العامة للطرق، قبل أن يتولى منصب محافظ دير الزور، ثم وزير الأشغال العامة منذ 2013.

-تخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978

-تسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994

-مدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002

-معاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004

-مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009

-عين محافظاً لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011

-عين محافظاً للقنيطرة عام 2011

-وزيراً للأشغال العامة منذ عام 2013 وحتى 2016

-وزيراً للأشغال العامة والإسكان من 2016 وحتى 2018

-وزيراً للموارد المائية منذ العام 2018

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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