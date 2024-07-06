السبت 06-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الذكرى الثانية والخمسون لوفاة الملك طلال بن عبدالله غدا

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

المنتدى الاقتصادي يناقش الأزمات المالية والاقتصادية خلال مئة عام

1097 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

طلبة توجيهي: مستوى امتحان الفيزياء من متوسط إلى صعب

أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث الفيزياء اليوم

نمو العديد من مؤشرات الاقتصاد الوطني في 2024

بعد سنة على إطلاقها.. ثريدز تسجل 175 مليون مستخدم نشط شهرياً

أطعمة صحية تحد من نسبة الكولسترول في الدم

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفا و98 شهيدا

السبت، 06-07-2024 01:35 م

الأسد يهنئ بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

6689007e4c59b7713f0daf6a


الوكيل الاخباري- هنأ الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات، متمنيا له "السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقرارها ومنعتها".

اضافة اعلان

 

وكتب الأسد في برقية التهنئة: "أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا نجاح العملية الانتخابية، متمنيا لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقرارها ومنعتها".

 

وأضاف حسب حساب رئاسة الجمهورية السورية في "تيلغرام": "إن بلادكم المنيعة كما كانت على الدوام، هي إحدى أهم الدول التي نحرص على أن تكون العلاقة معها في أوجها لأن هذه العلاقة تستند إلى جذور رسخت عبر عقود من الاحترام المتبادل والفهم المشترك والمبادئ الثابتة، التي لطالما تمسكت بها سوريا وإيران".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6687eb624236047f29507c03

إخلاء شواطئ محافظة مصرية ورفع الرايات الحمراء

1720252091192

حرائق الغابات تستعر في كاليفورنيا إلى مناطق جديدة

6688ec81423604492f285ff0

وزير الداخلية الإيراني: الشعب اختار مسعود بزشكيان رئيسا للبلاد في انتخابات نزيهة

6688e5e4423604492f285fea

بيسكوف: الساسة الغربيون لم يتواصلوا مع الكرملين لبحث السلام في أوكرانيا

6688d0934c59b774a21c5c5d

بوتين يهنئ بزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران

6688dae74c59b7713f0daf53

الدفاعات الروسية تسقط 8 مسيرات أوكرانية غربي البلاد

أخبار متعلقة
6688ec81423604492f285ff0

وزير الداخلية الإيراني: الشعب اختار مسعود بزشكيان رئيسا للبلاد في انتخابات نزيهة

6688d0934c59b774a21c5c5d

بوتين يهنئ بزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران

698708 (1)

انطلاق حملة الجولة الثانية لرئاسة إيران

1719559087600

انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

689389

انتقادات شديدة لزعيم حزب الإصلاح البريطاني بعد تصريحات بأن الغرب دفع روسيا لغزو أوكرانيا

571994_5_1718628064

أول تعليق للأسد بعد إصابة زوجته بالسرطان