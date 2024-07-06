الأسد يهنئ بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

الوكيل الاخباري- هنأ الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات، متمنيا له "السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقرارها ومنعتها".

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وكتب الأسد في برقية التهنئة: "أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا نجاح العملية الانتخابية، متمنيا لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقرارها ومنعتها".

وأضاف حسب حساب رئاسة الجمهورية السورية في "تيلغرام": "إن بلادكم المنيعة كما كانت على الدوام، هي إحدى أهم الدول التي نحرص على أن تكون العلاقة معها في أوجها لأن هذه العلاقة تستند إلى جذور رسخت عبر عقود من الاحترام المتبادل والفهم المشترك والمبادئ الثابتة، التي لطالما تمسكت بها سوريا وإيران".