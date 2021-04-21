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الأربعاء، 21-04-2021 10:34 م

الأسطول الشمالي الروسي يتدرب على تدمير غواصات العدو

اسطول
تدريبات للأسطول الشمالي الروسي في بحر بارنتس


الوكيل الإخباري - نفذت مجموعة من سفن الأسطول الشمالي الروسي تمارين على مكافحة الغواصات أثناء تدريبات لمراكز القيادة الخاصة بالتجاوب مع الأزمات بمنطقة القطب الشمالي، حسبما أفاد الأسطول يوم الأربعاء.

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وأوضح بيان للأسطول الشمالي أن البحارة تمرنوا على تكتيكات البحث عن غواصة معادية بأساليب مختلفة، إضافة إلى تدرب السفن على المناورة المشتركة والتخلص من هجمة مضادة بالطوربيدات وتوجيه ضربات افتراضية إلى غواصة العدو.


وأشار البيان إلى أن التدريبات جرت بمشاركة ثلاث سفن صغيرة مضادة للغواصات وطائرة من طراز "إيل-38" ومروحية من قوات الطيران المضاد للغواصات التابع للأسطول الشمالي الروسي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 


 




 

 


 

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