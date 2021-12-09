الأطباء الروس يتابعون 177 مسافرا قادما من البلدان الخطيرة من حيث أوميكرون

الوكيل الإخباري-أفادت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، بأن نحو 180 شخصا قادما من الدول الخطيرة بسبب متحور "أوميكرون" الجديد، يخضعون حاليا للحجر الصحي.

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وقالت للصحفيين، اليوم الخميس: "يقع 177 شخصا قادما من الدول التي تعتبر منطقة خطر من حيث متحور "أوميكرون" الجديد، في المراكز الطبية الخاصة حتى الآن. ووصل 32 منهم إلى روسيا صباح اليوم... وقد تم تأكيد إصابة 28 شخصا من أصل 177 بالأمراض وجرى نقلهم إلى المستشفى. وتوجد لدى عدد منهم أعراض واضحة، فيما تم تأكيد إصابة الآخرين اعتمادا على نتائج اختبار كورونا".



وأضافت أنه تم العثور على متحور "أوميكرون" لدي شخصين، فيما أصيب 4 آخرون بمتحور "دلتا". كما تم تشخيص إصابة شخصين بأنفلونزا AH3N2.

روسيا اليوم