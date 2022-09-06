الأعرجي: العراق يتبنى سياسة الحوار لحل خلافاته الدولية

الوكيل الإخباري - أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتبنى سياسة إنهاء الخلافات مع الجميع عبر الحوار.

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وقال الأعرجي، خلال استقباله، اليوم، كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الدفاع البريطانية، الفريق الجوي مارتن سامبسون، إن أبرز التحديات التي تواجه العراق وبلدان المنطقة تتمثل في خطر الإرهاب والمخدرات.



وأضاف أن سياسة بلاده مبنية على إنهاء الخلافات عبر الحوار والانفتاح على الآخرين، وهذا مبدأ نتمسك به من أجل أمن العراق والمنطقة.



من جانبه، قال سامبسون إن بلاده لديها مصالح مشتركة مع العراق، ومستمرة بتقديم الدعم في حل أزمات هذا البلد لأهمية دوره في المنطقة والعالم.

بترا