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الأحد، 02-06-2024 08:15 ص

الأعلى على الإطلاق.. ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من اليورانيوم إلى الإمارات

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الوكيل الاخباري- ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من اليورانيوم إلى الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى قياسي جديد في العام الماضي.

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وبلغت قيمة صادرات البلاد من اليورانيوم إلى الإمارات 305 ملايين دولار في العام الماضي، وهو أعلى رقم على الإطلاق، وفقا لنظام الإحصاء التجاري التابع لرابطة التجارة الدولية الكورية، اليوم الأحد.

وكانت كوريا الجنوبية قد فازت بمشروع (محطة براكة للطاقة النووية) الذي يهدف إلى بناء 4 محطات للطاقة النووية في الإمارات في عام 2009، وهو أول مشروع نووي لكوريا الجنوبية خارج البلاد.

ويتم استخدام اليورانيوم الذي تصدره كوريا إلى الإمارات في محطات براكة.

وبدأ تشغيل المفاعلات الأول والثاني والثالث في محطة براكة في أبريل 2021 ومارس 2022 وفبراير 2023 على التوالي، وتقوم بتوفير الطاقة الكهربائية على مدار الساعة حاليا، ومن المتوقع بدء تشغيل المفاعل الرابع في عام 2024.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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