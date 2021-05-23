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الأحد، 23-05-2021 01:10 م

الأكبر في تاريخ دعم فلسطين … تظاهرة حاشدة في لندن

لندن


الوكيل الإخباري - تظاهرة حاشدة في العاصمة البريطانية دعماً لفلسطين وللضغط على الحكومة من أجل وقف انحيازها لحكومة الاحتلال.

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تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على مختلف الأراضي الفلسطينية، وللتضامن مع أهالي غزة المحاصرين. 


ونظمت هذه التظاهرة مؤسسات وفعاليات شعبية وحقوقية في بريطانيا، ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وشعارات تطالب بالحرية لفلسطين.


وتجمّع المتظاهرون، الذين قدّر عددهم بأكثر من 180 ألف شخص، أمام مبنى البرلمان، فيما رأت صحيفة "الغارديان" أن هذه المظاهرات يمكن أن تكون "واحدة من أكبر المظاهرات المؤيدة لفلسطين" في التاريخ البريطاني.


وأشارت المؤسسات المنظمة، في بيان مشترك، إلى أن التظاهرة تأتي "سعياً للضغط على حكومة بوريس جونسون في سبيل الحدّ من انحيازها للاحتلال".


وقال المستشار العمالي السابق جون ماكدونيل، أمام حشد من الآلاف، إنه ورغم وقف إطلاق النار "لن يكون هناك نهاية لحملتنا لمقاطعة دولة الفصل العنصري الإسرائيلية وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها".


وتابع: "الرسالة واضحة، لن نوقف حملتنا التضامنية حتى تتحقق العدالة، لذلك دعونا نوضح أنه إن لم يكن هناك عدالة لن يكون هناك سلام".

 

الميادين


 




 

 


 

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