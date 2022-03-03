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الخميس، 03-03-2022 04:07 م

الأمم المتحدة: التدخل الروسي بأوكرانيا فتح صفحة جديدة وخطيرة في التاريخ

الأمم-المتحدة


الوكيل الإخباري-قالت ميشيل باتشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، فتحت صفحة جديدة وخطيرة في تاريخ العالم.

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جاء ذلك في كلمة لها، الأربعاء، خلال اجتماع طارئ لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول أوضاع حقوق الإنسان بأوكرانيا عقب الهجمات الروسية.


وأضافت المسؤولة الأممية أن الاعتداءات الروسية تركت آثاراً كبيرة على حقوق الإنسان بالنسبة لملايين الأشخاص.


وفي السياق، قالت إن أكثر من مليوني شخص نزحوا من أماكنهم في أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.


وأوضحت أن أضراراً كبيرة لحقت بالبنية التحتية، ما أدى إلى انقطاع في خدمات الكهرباء، والمياه والصحة.


وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

 

الاناضول

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