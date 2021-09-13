الأمم المتحدة: التواصل مع طالبان لتسهيل وصول المساعدات

الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، إن تواصل المنظمة الدولية مع حركة طالبان ضروري من أجل تسهيل عمل بعثات الإغاثة داخل أفغانستان ونقل المساعدات الإنسانية اليها وتوزيعها.



وأكد غوتيريش خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الوزاري المنعقد في جنيف، إن الأمم المتحدة تلقت خطاباً من الحركة بضمان احترام البعثات الإنسانية في البلاد، والسماح لها بالعمل "بحرية تامة" .

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