الأمم المتحدة: الحوثيون يوافقون على وقف تجنيد الأطفال

الوكيل الإخباري-قالت الأمم المتحدة إن حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن وافقت على تخليص صفوفهم من الجنود الأطفال الذين قاتلوا بالآلاف خلال سبع سنوات من الحرب الأهلية في البلاد.



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وأفادت الأمم المتحدة بأن الحوثيين وقعوا على "خطة عمل" لإنهاء ومنع تجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وقتل الأطفال أو تشويههم ومهاجمة المدارس والمستشفيات.



وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الحوثيين التزموا بتحديد هوية الأطفال في صفوفهم والإفراج عنهم في غضون ستة أشهر.

ووصف الحوثيون الاتفاق بأنه خطة لحماية الأطفال.



ووصفت فيرجينيا غامبا، المسؤولة العليا في الأمم المتحدة المعنية بالأطفال في مناطق الحرب، تحرك الحوثيين بأنه "خطوة إيجابية ومشجعة، إلا أن أصعب جزء من الرحلة يبدأ الآن"، مشددة على أنه "يجب تنفيذ خطة العمل بالكامل وأن تؤدي إلى إجراءات ملموسة لتحسين حماية الأطفال في اليمن".



وحسب الأمم المتحدة، تم التحقق من تجنيد ما يقرب من 3500 طفل ونشرهم في الحرب الأهلية اليمنية، كما قتل أو شوه أكثر من 10200 طفل، ومن غير الواضح عدد المقاتلين المحتملين منهم.



