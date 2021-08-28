الأمم المتحدة: اللجوء حق أساسي للفارين من العنف

الوكيل الإخباري - قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن طلب اللجوء حق أساسي من حقوق الإنسان للأشخاص الفارين من العنف أو الاضطهاد أو الحرب، مشيرا الى أن نحو 4.82 مليون شخص في العالم أجبروا على الفرار من منازلهم.

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وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة قال غوتيريش في تغريدة اليوم عبر حسابه الرسمي (تويتر)، إن "هؤلاء الفارين تركوا كل شيء خلفهم لإنقاذ أنفسهم"، مشددا على أن الواجب هو مساعدة اللاجئين على إعادة بناء حياتهم من جديد.