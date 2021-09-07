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الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 07-09-2021 11:54 م

الأمم المتحدة تأمل بإدخال المساعدات برا إلى أفغانستان قريبا

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الوكيل الإخباري - أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الثلاثاء، عن أمله في إيصال المساعدات قريبا عن طريق البر إلى أفغانستان، مشيرا إلى أن من المنتظر وصول مسؤول أممي كبير إلى البلاد قريبا.

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غريفيث الذي التقى بقادة طالبان في كابول الأحد والاثنين، قال في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، "نود أن نرى بدء الرحلات البرية من دول أخرى، وكذلك في داخل أفغانستان، للتزويد بالإمدادات" ومساعدة الأفغان.


وأوضح بأن الرسالة هي أن "الوكالات الإنسانية في أنحاء العالم، تحتاج في كل دولة إلى تقييم وتقديم ومراقبة المساعدة بشكل مستقل، و(توفير) الأمن للعاملين في المجال الإنساني، المحليين والأجانب، رجالا ونساء إضافة إلى عائلاتهم".


وقد أعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أن الرحلات الجوية الإنسانية، من باكستان خاصة، قد استؤنفت إلى شمال وجنوب أفغانستان.


وأضاف المسؤول الأممي أن "الأمن يجب أن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية"، مضيفا أن الأمم المتحدة تحاول الحصول على تأكيدات مكتوبة من طالبان بعد وعودها الشفوية بشأن هذا الموضوع.


وكشف مارتن غريفيث الذي قال إنه التقى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير في كابول، أن رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في طريقه إلى أفغانستان.


وأشار المسؤول الأممي إلى أن "عدد الأفغان المشردين بلغ هذا العام 600 ألف".
وتطال الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد 18 مليون شخص، أي نصف السكان، وفق الأمم المتحدة.


وعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا وزاريا دوليا في جنيف الاثنين، لجمع المزيد من المساعدات الإنسانية لأفغانستان. وتسعى الأمم المتحدة للحصول على إجمالي 606 ملايين دولار لمساعدة البلاد حتى نهاية العام.

 

المملكة 

 

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