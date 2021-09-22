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الأربعاء، 22-09-2021 09:03 ص

الأمم المتحدة تبدي رأيها بطلب طالبان تعيين مندوب لها في المنظمة

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الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، تعليقا على طلب حركة "طالبان" تعيين مندوب لها في المنظمة، إن هذه المسألة من اختصاصات اللجنة التي تمنح الاعتمادات في المنظمة.

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وأوضح المتحدث أن لجنة منح الاعتمادات في الأمم المتحدة، هي الجهة التي تقرر من يجب أن يمثل أفغانستان في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق أرسلت "طالبان" رسالة إلى الأمم المتحدة ذكرت فيها أن الممثل الدائم لأفغانستان، غلام إيزاكزاي، المعين من قبل الحكومة السابقة، لم يعد يمثل البلاد في المنظمة، كما طلبت تعيين ممثل أفغاني جديد لدى الأمم المتحدة، واقترحت محمد سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في الدوحة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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