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الخميس، 05-05-2022 11:17 م

الأمم المتحدة تتوقع وصول الجوع في العالم إلى مستويات مروعة

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الوكيل الاخباري -  أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، بلوغ عدد الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفي من الطعام بشكل يومي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق العام الماضي، قائلة إنها تتوقع أن تصل الأعداد إلى مستويات “جديدة مروعة”، مع الأضرار التي تسببها الحرب الأوكرانية على إنتاج الغذاء عالميا.

وعانى نحو 193 مليون شخص في 53 دولة من انعدام الأمن الغذائي الحاد عام 2021 بسبب ما وصفته الأمم المتحدة بالـ “مزيج الثلاثي السام”: الصراع، والطقس المتقلب، والآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

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