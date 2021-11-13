السبت 13-11-2021
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السبت، 13-11-2021 07:19 ص

الأمم المتحدة تجدد مهمتها في إفريقيا الوسطى

مجلس أمن الدولي


الوكيل الإخباري - تبنى مجلس الأمن الدولي بـ13 من أصل 15 صوتا قرارا يجدد لمدة عام مهمة قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. 

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وبذلك ستواصل مينوسكا، وهي واحدة من أكبر مهمات الأمم المتحدة وأكثرها كلفة، عملياتها بمشاركة عدد قياسي من العناصر يبلغ 14400 جندي و2420 شرطيا، وفق القرار. 


وبالتالي، فإن تعزيز عديد القوات الذي تقرر قبل نحو عام تمهيدا لإجراء انتخابات قد تم تأكيده لمدة 12 شهرا إضافيا.


وأعربت واشنطن  على لسان سفيرها ريتشارد ميلز، عن أسفها لأن القرار لم يأت على ذكر هجوم الأول من نوفمبر عندما أصيب عشرة جنود مصريين من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) بجروح جراء رصاص أطلقه الحرس الجمهوري في بانغي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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