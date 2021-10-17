الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للقضاء على الفقر

الوكيل الاخباري - احتفلت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، باليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يوافق 17 تشرين الأول من كل عام، مجددة أهمية معالجة أزمة الديون، وضمان تعافي الاستثمار في البلدان الأشد احتياجاً حول العالم.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في رسالة له بمناسبة هذا اليوم نشرها مركز إعلام الأمم المتحدة، إنه لأول مرة منذ عقدين، يتزايد الفقر المدقع في العديد من بلدان العالم، وفي العام الماضي وحده وقع حوالي 120 مليون شخص في براثن الفقر؛ حيث تسبب وباء كوفيد-19 في دمار الاقتصادات والمجتمعات.

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