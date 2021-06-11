الأمم المتحدة تحث الإمارات على إطلاق سراح 5 ناشطين

الوكيل الإخباري - حثت خبيرة بالأمم المتحدة، الحكومة الإماراتية على إطلاق فورا سراح خمسة ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان، بعد احتجازهم ثمانية أعوام في ظروف قاسية.



وقد تم محاكمة الناشطين في القضية المعروفة باسم "الإمارات 94" التي تضم 94 من المحامين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان صدرت عليهم أحكام بالسجن لعشرة أعوام في يوليو 2013 بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم الإماراتي ، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".

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وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، إن "أحكامهم بالغة القسوة وأعلنت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أن احتجازهم تعسفي".



وأضافت لولر: "لم يكن لينبغي احتجازهم في المقام الأول، لأنهم كانوا يمارسون بصورة مشروعة حريات مكفولة للجميع".



ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على طلب للتعقيب، وسبق أن رفضت السلطات الإماراتية الاتهامات الموجهة لها ووصفتها بأنها "خاطئة".

المصدر : روسيا اليوم