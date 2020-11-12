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الخميس، 12-11-2020 01:40 م

الرابح في الصراعات .. كورونا

الأمم المتحدة تحذر من اندلاع الحروب في زمن الوباء

غو
أنطونيو غوتيريش


الوكيل الإخباري - حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من اندلاع الصراعات والحروب في ظل الوباء، مؤكدا أن الرابح الوحيد في تلك الصراعات سيكون هو فيروس كورونا.

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وشدد على أنه "إذا عملنا معا سنهزم كورونا، ونمنع كارثة التغيرات المناخية، ونمهد الطريق لعالم أفضل".

وكتب غوتيريش، في حسابه على موقع "تويتر": عندما يخوض البشر حربا ضد بعضهم بعضا أثناء الوباء، فإن الرابح الوحيد من هذه الحروب هو الفيروس"، مشيرا الى "أننا نحتاج إلى تجديد سعينا نحو تحقيق السلام بإيقاف إطلاق النار في كل النزاعات حول العالم".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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