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الخميس، 16-06-2022 04:25 م

الأمم المتحدة تحذّر من تزايد أعداد النازحين في العالم

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الوكيل الإخباري - حذّر المفوّض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتّحدة، فيليبو غراندي، اليوم الخميس، من الأزمة الغذائية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي من المتوقع أن ترتفع بسببها أعداد النازحين قسراً، وتتخطّى الرقم القياسي البالغ 100 مليون نازح.

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وبحسب نيويورك تايمز وموقع الأمم المتحدة الإلكتروني، قال غراندي في مؤتمر صحفي عرض خلاله التقرير السنوي للمفوضية، اليوم الخميس، إنّ "الجهود التي تُبذل لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمية، تكتسب أهمية قصوى للحؤول دون نزوح عدد أكبر من الناس عن ديارهم".


وتسبّبت الحرب الجارية في نقص حادّ في الحبوب والأسمدة بالأسواق، ممّا أدّى لارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وجعل مئات ملايين البشر حول العالم معرّضين لخطر الجوع، وقبل بدء الغزو في 24 شباط، كانت أوكرانيا تصدّر 12 بالمئة من القمح العالمي، و15 بالمئة من الذرة، و50 بالمئة من زيت عبّاد الشمس.

 

وحذّرت المفوضية، في تقريرها السنوي، من أنّ ندرة الغذاء المتزايدة، ومعدلات التضخّم الآخذة في الارتفاع وأزمة المناخ الراهنة عوامل تزيد من الصعوبات وتتطلّب توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.

 

بترا

 




 

 


 

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